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США возобновляют санкции против 9 госкомпаний Беларуси

Понедельник, 19 апреля 2021, 20:23

Соединенные Штаты приняли решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"Госдепартамент США полностью поддерживает сделанное сегодня Министерством финансов США объявление об отзыве Генеральной лицензии (GL), связанной с Беларусью, и учреждению 45-дневного периода прекращения операций. Этот шаг является еще одним следствием вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву в области прав человека", - говорится в заявлении.

На сайте Минфина США указано, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его представительства в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года с этими компаниями разрешаются только те операции, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

"Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее приостановление будет несовместимым с белорусским законом о демократии и несовместимо с американскими ценностями. Девять государственных предприятий финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права", - отметили в Госдепе.

18 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.

Напомним, украинского правозащитника Владимира Яворского выдворили из Беларуси, а перед тем заставляли давать показания против жены.

Темы: санкцииБеларусьСША


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