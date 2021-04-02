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Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України

П'ятниця, 2 квітня 2021, 11:33
Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Представник НАТО заявив, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Союзники поділились своєю стурбованістю нещодавньою масштабною військовою діяльністю Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані порушеннями Росією режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", - сказав він.

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості", - додав представник НАТО.

Нагадаємо, Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОРосія
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