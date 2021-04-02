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У Києві найбільша кількість госпіталізацій з COVID від початку пандемії

П'ятниця, 2 квітня 2021, 12:22
Фото КМДА

У столиці ситуація з захворюваністю на коронавірус залишається напруженою – за добу 1 квітня захворіли 1164 людини, 46 людей померли, госпіталізували 189 хворих – найбільше з початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 2 квітня  

Пряма мова: "Кількість хворих на COVID, госпіталізованих та летальних випадків не зменшується. 1164 інфікованих виявили в місті минулої доби, померли 46 людей – 25 жінок та 21 чоловік. Госпіталізували 189 хворих на коронавірус – це найбільша кількість за увесь період пандемії".

Деталі: Серед нових хворих 719 жінок від 21 до 91 року, 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років, 384 чоловіки від 18 до 88 років та 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворіли зокрема 33 медики.  

546 хворих госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили Оболонському (180), Дарницькому (160) та Дніпровському (150) районах.

Кличко додав, що кількість госпіталізованих пацієнтів збільшується, також зростає кількість хворих у важкому стані та тих, які потребують кисневої підтримки.

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 532 хворих на коронавірус, з них 40 – діти.

3116 пацієнтів – у важкому стані, кисневу підтримку отримують 3 708 людей, під апаратами ШВЛ – 60 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 81%.

Загалом за період пандемії у столиці вже 164 605 підтверджених випадків захворювання на коронаврус, 3495 людей померли. Подолали вірус 106 788 осіб, з них 571 людина за минулу добу.

Що було раніше: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


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