Білий дім розповів, про що Байден говорив із Зеленським

Президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорив підтримку України на тлі агресії РФ, питання реформ та епідемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Білого дому за підсумками розмови, пише "Європейська правда".

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму",- заявили у Білому домі.

Байден підкреслив прихильність своєї адміністрації пожвавленню стратегічного партнерства між країнами на підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України, сказано у повідомленні.

"Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", - підкреслили в Білому домі.

Крім того, Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

Нагадаємо, цього тижня відбулося кілька телефонних розмов на вищому рівні між посадовцями України і США.

Вони відбулися після того, як 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.