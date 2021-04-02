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Байден поговорив із Зеленським

П'ятниця, 2 квітня 2021, 17:28
Байден поговорив із Зеленським

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в оточенні президента, Зеленський у Twitter

Деталі: За словами джерела УП, розмова нещодавно закінчилась. Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Пізніше сам Зеленський підтвердив факт розмови і наголосив, що США підтримують Україну, а сам він готовий продовжувати реформи в Україні.

Пряма мова: "Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців".

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленський
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