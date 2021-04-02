Байден поговорив із Зеленським
Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: поінформований співрозмовник УП в оточенні президента, Зеленський у Twitter
Деталі: За словами джерела УП, розмова нещодавно закінчилась. Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.
Пізніше сам Зеленський підтвердив факт розмови і наголосив, що США підтримують Україну, а сам він готовий продовжувати реформи в Україні.
Пряма мова: "Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців".
Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021
Передісторія:
- Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.
- США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії