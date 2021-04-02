Байден поговорив із Зеленським

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в оточенні президента, Зеленський у Twitter

Деталі: За словами джерела УП, розмова нещодавно закінчилась. Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Пізніше сам Зеленський підтвердив факт розмови і наголосив, що США підтримують Україну, а сам він готовий продовжувати реформи в Україні.

Пряма мова: "Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців".

Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

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