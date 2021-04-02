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Напружена ситуація на Донбасі: 14 обстрілів і троє поранених за день

П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:50
Напружена ситуація на Донбасі: 14 обстрілів і троє поранених за день

Протягом п'ятниці ситуація на Донбасі була доволі напруженою – бойовики 14 разів відкривали вогонь по силам ООС і цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє бійців Об'єднаних сил і одна цивільна особа.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення.   Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники ВСП".

Деталі: З початку доби було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 13 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури  міста Красногорівка.

Неподалік населеного пункту Золоте-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів,  а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

В районі Красногорівки противник також здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Передісторія: Станом на 12 годину п'ятниці в зоні ООС було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками. На той момент поранення дістав один український боєць.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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