Напружена ситуація на Донбасі: 14 обстрілів і троє поранених за день

Протягом п'ятниці ситуація на Донбасі була доволі напруженою – бойовики 14 разів відкривали вогонь по силам ООС і цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє бійців Об'єднаних сил і одна цивільна особа.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники ВСП".

Деталі: З початку доби було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 13 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

Неподалік населеного пункту Золоте-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

В районі Красногорівки противник також здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.