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Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати

Вівторок, 20 квітня 2021, 01:40
Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати
ua.usembassy.gov

Держдеп США включить 80% країн світу до списку країн, до яких не варто подорожувати  у зв’язку з "безпрецедентним ризиком для мандрівників" через пандемію COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Держдепу США

Деталі: Згідно з заявою, "це оновлення призведе до значного збільшення кількості країн на рівні 4: "Не подорожувати" - до 80% країн світу".

Нині на рівні 4 знаходяться 34 країни з приблизно 200. Мова йде, зокрема, про Чад, Косово, Кенію, Бразилію, Аргентину, Гаїті, Мозамбік, Росію і Танзанію. Розширення списку до 80% потребує додавання майже 130 країн.

Більшості американців вже не дозволили подорожувати по більшій частині Європи через обмеження COVID-19. Вашингтон заборонив доступ майже всім неамериканським громадянам, які недавно побували в більшій частині Європи, Китаї, Бразилії, Ірані та Південній Африці.

Держдепартамент заявив, що цей крок не має на увазі переоцінки поточної ситуації зі здоров'ям в деяких країнах, а скоріше "відображає коригування в системі рекомендацій Держдепартаменту з питань подорожей, щоб більше покладатися на існуючі епідеміологічні оцінки (Центрів з контролю і профілактики захворювань)".

Довідково. Рівень 4 присвоюють країнам, де найбільше ризиків, небезпечних для життя.  Держдеп радить громадянам США не виїжджати в країну або покинути її, щойно це буде безпечно зробити.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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