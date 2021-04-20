Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати

Вівторок, 20 квітня 2021, 01:40
ua.usembassy.gov

Держдеп США включить 80% країн світу до списку країн, до яких не варто подорожувати  у зв’язку з "безпрецедентним ризиком для мандрівників" через пандемію COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Держдепу США

Деталі: Згідно з заявою, "це оновлення призведе до значного збільшення кількості країн на рівні 4: "Не подорожувати" - до 80% країн світу".

Нині на рівні 4 знаходяться 34 країни з приблизно 200. Мова йде, зокрема, про Чад, Косово, Кенію, Бразилію, Аргентину, Гаїті, Мозамбік, Росію і Танзанію. Розширення списку до 80% потребує додавання майже 130 країн.

Більшості американців вже не дозволили подорожувати по більшій частині Європи через обмеження COVID-19. Вашингтон заборонив доступ майже всім неамериканським громадянам, які недавно побували в більшій частині Європи, Китаї, Бразилії, Ірані та Південній Африці.

Держдепартамент заявив, що цей крок не має на увазі переоцінки поточної ситуації зі здоров'ям в деяких країнах, а скоріше "відображає коригування в системі рекомендацій Держдепартаменту з питань подорожей, щоб більше покладатися на існуючі епідеміологічні оцінки (Центрів з контролю і профілактики захворювань)".

Довідково. Рівень 4 присвоюють країнам, де найбільше ризиків, небезпечних для життя.  Держдеп радить громадянам США не виїжджати в країну або покинути її, щойно це буде безпечно зробити.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу

Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі

ВідеоБез масок, з конспірацією і салютом: "Схеми" про вечірку нардепа Тищенка

В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID

Степанов заявив, що посилювати всеукраїнський локдаун на свята не будуть

Усі новини...
США
США відновлюють санкції проти 9 держкомпаній Білорусі
США після заяви Лукашенка про замах закликали звільнити всіх політичних в'язнів
Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 
Останні новини
01:40
Держдеп США включить 80% країн до списку місць, куди не варто подорожувати
00:43
ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі
23:51
Повторно захворіти на COVID можна через півтора місяця – ЦГЗ
23:15
Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу
22:27
Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі
22:04
Новини економіки: новий-старий голова Держаудитслужби, Марченко vs Саакашвілі, транш МВФ
21:59
Безпекова підгрупа ТКГ збереться у вівторок на екстрене засідання – Арестович
21:37
Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі
21:36
АМКУ застеріг операторів ринку пального від необґрунтованого підвищення цін
21:27
Найбільша фракція Бундестагу підтримала Україну на тлі військової загрози РФ
Усі новини...