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Госдеп США включит 80% стран в список мест, куда не стоит путешествовать

Вторник, 20 апреля 2021, 01:40
Госдеп США включит 80% стран в список мест, куда не стоит путешествовать
ua.usembassy.gov

Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи с "беспрецедентным риском для путешественников" из-за пандемии COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США

Детали: Согласно заявлению, "это обновление приведет к значительному увеличению количества стран на уровне 4: "Не путешествовать" - до 80% стран мира".

Сейчас на уровне 4 находятся 34 страны из примерно 200. Речь идет, в частности, о Чаде, Косово, Кении, Бразилии, Аргентине, Гаити, Мозамбике, России и Танзании. Расширение списка до 80% требует добавления почти 130 стран.

Большинству американцев уже не позволили путешествовать по большей части Европы из-за ограничений COVID-19. Вашингтон запретил доступ почти всем неамериканским гражданам, недавно побывавшим в большей части Европы, Китае, Бразилии, Иране и Южной Африке.

Госдепартамент заявил, что этот шаг не подразумевает переоценки текущей ситуации со здоровьем в некоторых странах, а скорее "отражает корректировки в системе рекомендаций Госдепартамента по вопросам путешествий, чтобы больше полагаться на существующие эпидемиологические оценки (Центров по контролю и профилактике заболеваний)".

Справка. Уровень 4 присваивают странам, где больше всего рисков, опасных для жизни. Госдеп советует гражданам США не выезжать в страну либо покинуть ее, как только это будет безопасно сделать.

Темы: США
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