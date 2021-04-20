Окупанти гатили з ПТРК біля Південного

19 квітня на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Бойових втрат серед українських військових зо добу нема.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Південне – ще з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).