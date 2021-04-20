Оккупанты били из ПТРК возле Южного
19 апреля на Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Боевых потерь среди украинских военных за сутки нет.
Источник: штаб ООС
Детали: Так, неподалеку Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное - еще из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Майорская российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).