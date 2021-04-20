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Зеленський радить ФОПам швидше просити 8 тисяч за локдаун

Вівторок, 20 квітня 2021, 09:50

Президент Володимир Зеленський закликає фізосіб-підприємців активніше реєструвати звернення в "Дії", щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави у зв'язку з карантином, а також закликає місцеву владу допомогти своїм підприємцям. 

Джерело: Офіс президента 

Пряма мова: "Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. 

Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах".

Деталі: На сьогодні вже близько 100 тисяч фізосіб подали заявки на отримання допомоги, зазначили у пресслужбі президента.

Після реєстрації на порталі чи в мобільному додатку "Дія" малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у "червоних" карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають із державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що оформити матеріальну допомогу ФОПам і найманим працівникам "червоної" зони можна у кілька кліків на порталі чи в застосунку "Дія". 

"Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного", – сказав Федоров.

"Українська правда" у Threads

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