Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський радить ФОПам швидше просити 8 тисяч за локдаун

Вівторок, 20 квітня 2021, 09:50

Президент Володимир Зеленський закликає фізосіб-підприємців активніше реєструвати звернення в "Дії", щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави у зв'язку з карантином, а також закликає місцеву владу допомогти своїм підприємцям. 

Джерело: Офіс президента 

Пряма мова: "Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. 

Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах".

Деталі: На сьогодні вже близько 100 тисяч фізосіб подали заявки на отримання допомоги, зазначили у пресслужбі президента.

Після реєстрації на порталі чи в мобільному додатку "Дія" малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у "червоних" карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають із державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що оформити матеріальну допомогу ФОПам і найманим працівникам "червоної" зони можна у кілька кліків на порталі чи в застосунку "Дія". 

"Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного", – сказав Федоров.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нова посол України вирушила до США

COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

Головні новини понеділка і ночі: Пентагон про російське військо, Тищенкова вечірка

Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

На Кубі оголосили наступника Кастро

В Черкасах у шкільному тирі дев’ятикласника поранили в голову — він у важкому стані

Усі новини...
Останні новини
09:52
"Родинна компанія" Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт
09:51
Прем’єр Чехії не вважає "актом держтероризму" вибухи, через які вислали дипломатів РФ
09:50
Зеленський радить ФОПам швидше просити 8 тисяч за локдаун
09:20
"Карантинні" 8 тисяч для ФОПів у "червоних" зонах: уже близько 100 тисяч заявок
09:06
Про кластери й припинення вогню на Донбасі говорили "без зайвих емоцій" – Резніков
08:38
Нова посол України вирушила до США
08:30
Президент Євроради летить до Тбілісі після угоди про вихід із кризи
08:22
COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 
08:01
Головні новини понеділка і ночі: Пентагон про російське військо, Тищенкова вечірка
07:45
Окупанти гатили з ПТРК біля Південного
Усі новини...