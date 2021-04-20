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Зеленский советует "ФОПам" скорее просить 8 тысяч за локдаун

Вторник, 20 апреля 2021, 09:50

Президент Владимир Зеленский призывает физлиц-предпринимателей активнее регистрировать обращения в "Дія", чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства в связи с карантином, а также призывает местные власти помочь своим предпринимателям.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Малый и средний бизнес – одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 миллионов рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета.

Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах".

Детали: На сегодняшний день, уже около 100 тысяч физлиц подали заявки на получение помощи, отметили в пресс-службе президента.

После регистрации на портале или в мобильном приложении "Дія" малые предприниматели и их работники, которые находятся в "красных" карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что оформить материальную помощь физлицам-предпринимателям (укр. ФОП) и наемным работникам "красной" зоны можно в несколько кликов на портале или в приложении "Дія".

"Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинцев и заботясь о безопасности каждого", – сказал Федоров.



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