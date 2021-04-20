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"Родинна компанія" Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт

Вівторок, 20 квітня 2021, 09:52
Родинна компанія Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт
Фото з Facebook Дубневича

Кіпрська компанія Energypoint Holding Limited, яка в різний час контролювалася членами родини нардепа Ярослава Дубневича, володіла 200 золотими злитками вартістю у 8 мільйонів доларів, які не потрапили під арешт Вищого антикорупційного суду.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Журналісти зазначають, що золото найімовірніше було продане у момент зняття з Дубневича депутатської недоторканності і арешту його майна.

Згідно з даними фінзвітів, золото (200 злитків по одному кілограму і ще 11 злитків по одній унції) з’явилося у компанії у 2017 році.

Наприкінці жовтня 2019 року Верховна Рада зняла з Дубневича депутатську недоторканність і дала дозвіл на арешт через розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики тоді назвали Дубневича організатором схеми виводу десятків мільйонів гривень з "Укрзалізниці".

Журналісти зазначають, що названий антикорупційниками проміжок роботи схеми з залізницею охоплював і 2017 рік, коли у компанії з’явилося золото.  

Тоді нардеп швидко вийшов на волю під заставу, але все його майно опинилося під арештом. 

Водночас Bihus.Info зазначає, що арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited, власницею якої в той момент була донька Дубневича Роксолана Пиртко. Вона вийшла з компанії у листопаді 2019 року, а в опублікованому за кілька місяців річному звіті злитків вже не було – золото продали. 

На що пішли виручені від продажу золота кошти невідомо, але нещодавно журналісти зафіксували як Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску, який коштує близько 6 мільйонів гривень. 

Energypoint Holding Limited довгий час згадувалася різними ЗМІ як бізнес-структура з орбіти родини Дубневичів.

Окрім доньки Дубневича кіпрською компанією свого часу володів і тесть нардепа Мирослав Швидкий.

У розмові з журналістами чоловік заявив, що він був підставною особою і просто підписував те, на що вказував зять. 

Bihus.Info зазначає, що Швидкий нині також значиться власником львівської компанії "Передзвін", яка володіє великою кількістю дорогої нерухомості у Львові і колекцією автомобілів, зокрема, і вищезгаданим Mercedes. Ці активи також не потрапили під арешт.

У коментарі журналістам Швидкий заявив, що в "Передзвоні" він також формально. Чоловік не знає, чим займається компанія, і ніколи не був в її офісі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаНАБУарешт
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