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"Семейная компания" Дубневича имела 200 кг золота, которое не попало под арест

Вторник, 20 апреля 2021, 09:52
Фото с Facebook Дубневича

Кипрская компания Energypoint Holding Limited, которая в разное время контролировалась членами семьи нардепа Ярослава Дубневича, владела 200 золотыми слитками стоимостью 8 миллионов долларов, которые не попали под арест Высшего антикоррупционного суда.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Журналисты отмечают, что золото скорее всего было продано в момент снятия с Дубневича депутатской неприкосновенности и ареста его имущества.

Согласно данным финотчетов, золото (200 слитков по одному килограмму и еще 11 слитков по одной унции) появилось у компании в 2017 году.

В конце октября 2019 года Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность и дала разрешение на арест в связи с расследованием Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Силовики тогда назвали Дубневича организатором схемы вывода десятков миллионов гривен из "Укрзализныци".

Журналисты отмечают, что названный НАБУ промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и 2017 год, когда у компании появилось золото.

Тогда нардеп быстро вышел на свободу под залог, но все его имущество оказалось под арестом.

В то же время Bihus.Info отмечает, что арест не коснулся Energypoint Holding Limited, владелицей которой в тот момент была дочь Дубневича Роксолана Пиртко. Она вышла из компании в ноябре 2019 года, а в опубликованном через несколько месяцев годовом отчете слитков уже не было – золото продали.

На что пошли вырученные от продажи золота средства неизвестно, но недавно журналисты зафиксировали как Дубневич приехал в Верховную Раду на новом Mercedes S500 2020 выпуска, который стоит около 6 миллионов гривен.

Energypoint Holding Limited долгое время упоминалась различными СМИ как бизнес-структура с орбиты семьи Дубневичей.

Кроме дочери Дубневича кипрской компанией в свое время владел и тесть нардепа Мирослав Швыдкий.

В разговоре с журналистами мужчина заявил, что он был подставным лицом и просто подписывал то, на что указывал зять.

Bihus.Info отмечает, что Швыдкий сейчас также числится владельцем львовской компании "Перезвон", которая владеет большим количеством дорогой недвижимости во Львове и коллекцией автомобилей, в том числе и вышеупомянутым Mercedes. Эти активы также не попали под арест.

В комментарии журналистам Швыдкий заявил, что в "Перезвоне" он также формально. Мужчина не знает, чем занимается компания, и никогда не был в ее офисе.

Темы: Верховная РадаНАБУарест


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