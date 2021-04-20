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СБУ спіймала хакера, який пограбував американські та канадські банки

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:05
СБУ спіймала хакера, який пограбував американські та канадські банки

Служба безпеки повідомляє, що затримала українського хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з американських і канадських банків.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки".

Деталі: Оперативники встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення.

Йому вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад 300 тисяч доларів.

У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у "DarkNet".

За попередніми оцінками фахівців, сума збитків, завданих зловмисником, може сягати десятків мільйонів доларів.

Під час обшуку у хакера вилучили комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Операція проводилась спільно з американськими правоохоронними органами. Діяльність хакера заблокували на Херсонщині.

 

Українська правда

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Теми: СБУхакерибанки
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