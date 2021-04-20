СБУ спіймала хакера, який пограбував американські та канадські банки
Служба безпеки повідомляє, що затримала українського хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з американських і канадських банків.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки".
Деталі: Оперативники встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення.
Йому вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад 300 тисяч доларів.
У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у "DarkNet".
За попередніми оцінками фахівців, сума збитків, завданих зловмисником, може сягати десятків мільйонів доларів.
Під час обшуку у хакера вилучили комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.
Операція проводилась спільно з американськими правоохоронними органами. Діяльність хакера заблокували на Херсонщині.