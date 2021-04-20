Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ спіймала хакера, який пограбував американські та канадські банки

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:05

Служба безпеки повідомляє, що затримала українського хакера, який вкрав десятки мільйонів доларів з американських і канадських банків.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки".

Деталі: Оперативники встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення.

Йому вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад 300 тисяч доларів.

У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у "DarkNet".

За попередніми оцінками фахівців, сума збитків, завданих зловмисником, може сягати десятків мільйонів доларів.

Під час обшуку у хакера вилучили комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Операція проводилась спільно з американськими правоохоронними органами. Діяльність хакера заблокували на Херсонщині.

 

Українська правда
Теми: СБУхакерибанки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони

"Родинна компанія" Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт

Нова посол України вирушила до США

COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

Головні новини понеділка і ночі: Пентагон про російське військо, Тищенкова вечірка

Пентагон про війська РФ на кордоні з Україною: Більше, ніж у 2014 році

Усі новини...
СБУ
На київському підприємстві вигадали схему і привласнили майже 5 млн – СБУ
СБУ проведе антитерористичні навчання в більшості областей України
Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством
Останні новини
11:35
Курс валют на 20 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:25
Степанов розповів, коли в Україні покращиться ситуація з вакцинами проти COVID-19
11:22
Неприпустимо через день народження нехтувати карантином – Степанов
11:20
фото"Слуга народу" поїхав до Лукашенка
11:11
В ЄС уточнили, скільки військ Росія стягнула до кордонів України
11:10
УЗ відновлює пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою
11:06
COVID у Києві: 892 хворих і 36 смертей за добу
11:05
фотоСБУ спіймала хакера, який пограбував американські та канадські банки
10:54
Мінекономіки затвердило граничний обсяг експорту соняшникової олії. У ЄБА – проти
10:26
США виділили Україні додаткові $155 млн для протидії РФ і зміцнення демократії
Усі новини...