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СБУ поймала хакера, который ограбил американские и канадские банки

Вторник, 20 апреля 2021, 11:05

Служба безопасности сообщает, что задержала украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки".

Детали: Оперативники установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение.

Ему удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более 300 тысяч долларов.

В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, может достигать десятков миллионов долларов.

Во время обыска у хакера изъяли компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами. Деятельность хакера заблокировали на Херсонщине.

 

Украинская правда


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