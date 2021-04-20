СБУ поймала хакера, который ограбил американские и канадские банки
Служба безопасности сообщает, что задержала украинского хакера, укравшего десятки миллионов долларов из американских и канадских банков.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки".
Детали: Оперативники установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение.
Ему удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более 300 тысяч долларов.
В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".
По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, может достигать десятков миллионов долларов.
Во время обыска у хакера изъяли компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами. Деятельность хакера заблокировали на Херсонщине.