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УЗ відновлює пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:10
УЗ відновлює пряме сполучення між Кривим Рогом та Одесою

Укрзалізниця з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Вже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше й вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону, адже перший рейс у південному напрямку 27.04 о 18:10, прибуття до Одеси о 06:36. У зворотному напрямку рейс з Одеси 28.04 о 20:20, прибуття до Кривого Рогу о 10:10 ранку".

У перевезенні будуть задіяні до п'яти причіпних фірмових купейних вагонів. На дільниці П'ятихатки — Одеса — П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда №53/54 Дніпро — Одеса. Відповідно, на дільниці П'ятихатки — Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом".

Деталі: УЗ обіцяє суворо стежити за дотриманням карантину в потягах і просить людей повідомляти про відмову носіння масок іншими пасажирами або провідницями.

Нагадаємо: "Укрзалізниця" оновила список рейсів на Великодні свята і додала кількість поїздів.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяОдесаКривий Ріг
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