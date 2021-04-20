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УЗ восстанавливает прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой

Вторник, 20 апреля 2021, 11:10
УЗ восстанавливает прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой

Укрзализныця с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Уже накануне майских праздников жителям Кривого Рога станет намного легче и выгоднее добраться до морских курортов Одесского региона, ведь первый рейс в южном направлении 27.04 в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36. В обратном направлении рейс из Одессы 28.04 в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10 утра".

В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53 / 54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом".

Детали УЗ обещает строго следить за соблюдением карантина в поездах и просит людей сообщать об отказе ношения масок другими пассажирами или проводницами.

Напомним: "Укрзализныця" обновила список рейсов на майские праздники и добавила количество поездов.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяОдессаКривой Рог
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