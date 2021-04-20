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Посол США в Росії летить у Вашингтон для консультацій

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:40
Посол США в Росії летить у Вашингтон для консультацій

Посол США в Росії Джон Салліван цього тижня вирушить до Вашингтона для консультацій на тлі загострення напруги у відносинах між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про поїздку до Вашингтона повідомляється у заяві Саллівана, оприлюдненій посольством.

"Я вважаю важливим безпосередньо поговорити з моїми новими колегами в адміністрації Байдена в Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Росією.

Крім того, я не бачив свою сім'ю більше року, і це ще одна важлива причина для мене, щоб повернутися додому і відвідати її. Я повернуся в Москву в найближчі тижні перед зустріччю президентів Байдена і Путіна", - йдеться в заяві Саллівана.

Джерела російського видання "Коммерсант" кажуть, що рішення про від'їзд Саллівана в Вашингтон американська сторона прийняла після проведеної у понеділок телефонної розмови секретаря Ради Безпеки РФ Ніколая Патрушева і радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана. До цього посол відмовлявся їхати "на консультації", про що його попросили в Кремлі.

Дані про те, що Салліван не хотів повертатися до Вашингтона, підтвердили і джерела американського видання Axios.

Відносини між РФ та новою адміністрацією США загострились останнім часом. 13 квітня Байден і Путін провели телефонну, у якій Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Росія дзеркально відповіла на висилку  - десяти американським дипломатам було запропоновано покинути РФ.

У березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Читайте також: Слова чи дії: наскільки Джо Байден готовий підтримати Україну в стримуванні РФ

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Теми: СШАРосіяміжнародні відносини
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