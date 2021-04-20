Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США в России летит в Вашингтон для консультаций

Вторник, 20 апреля 2021, 11:40
Посол США в России летит в Вашингтон для консультаций

Посол США в России Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", о поездке в Вашингтон сообщается в заявлении Салливана, обнародованном посольством.

"Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная причина для меня, чтобы вернуться домой и навестить ее. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед встречей президентов Байдена и Путина", - говорится в заявлении Салливана.

Источники российского издания "Коммерсант" говорят, что решение об отъезде Салливана в Вашингтон американская сторона приняла после проведенного в понедельник телефонного разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. До этого посол отказывался ехать "на консультации", о чем его попросили в Кремле.

Данные о том, что Салливан не хотел возвращаться в Вашингтон, подтвердили и источники американского издания Axios.

Отношения между РФ и новой администрацией США обострились в последнее время. 13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором Байден призвал Путина снизить напряженность на границе с Украиной.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Россия зеркально ответила на высылку - десяти американским дипломатам было предложено покинуть РФ.

В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Читайте также: Слова или действия: насколько Джо Байден готов поддержать Украину в сдерживании РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: