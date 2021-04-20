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В Україну йде похолодання, на заході можливий сніг

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:00
В Україну йде похолодання, на заході можливий сніг
Фото westnews.info

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна і дощова погода, у середу та четвер прогнозують грози, а з п’ятниці – похолодання.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "Волога повітряна маса охопить практично всі області. Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд". 

 

Деталі: У середу вночі +3+6, на півдні і південному сході країни до +8, вдень +14+17. 

У четвер вдень потеплішає до +18 градусів. 

 

У Києві у середу та четвер дощ з грозою, вночі +3+6, вдень до +13+18. 

З п’ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на захід та північ країни.

На Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Українська правда
Теми: погода
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