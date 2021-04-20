В Украину идет похолодание, на западе возможен снег
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, в среду и четверг прогнозируют грозы, а с пятницы – похолодание.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "Влажная воздушная масса охватит практически все области. Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день – вряд ли".
Детали: В среду ночью +3+6, на юге и юго-востоке страны до +8, днем +14+17.
В четверг днем потеплеет до +18 градусов.
В Киеве в среду и четверг дождь с грозой, ночью +3+6, днем до +13+18.
С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на запад и север страны.
В Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.