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В Украину идет похолодание, на западе возможен снег

Вторник, 20 апреля 2021, 12:00
В Украину идет похолодание, на западе возможен снег
Фото westnews.info

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, в среду и четверг прогнозируют грозы, а с пятницы – похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Влажная воздушная масса охватит практически все области. Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день – вряд ли". 

 

Детали: В среду ночью +3+6, на юге и юго-востоке страны до +8, днем ​​+14+17.

В четверг днем ​​потеплеет до +18 градусов. 

 

В Киеве в среду и четверг дождь с грозой, ночью +3+6, днем ​​до +13+18.

С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на запад и север страны.

В Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.

Украинская правда

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Темы: погода
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