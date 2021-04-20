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Меркель запевнила, що критикує Путіна в особистих розмовах

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:27

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що відкрито висловлює свою критику в особистих розмовах з президентом РФ Владіміром Путіним, але відмовилась відповідати, чи вважає російського президента вбивцею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала, виступаючи на сесії ПАРЄ у вівторок.

Український депутат Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти "Так" чи "Ні" на питання, чи вважає вона вбивцею Владіміра Путіна. 

"Що стосується Владіміра Путіна, скажу своїми словами, коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, говорю йому в особистих розмовах", - сказала Меркель.

Вона навела приклад, що серед таких тем є порушення прав людини в Росії, зокрема, ситуація довкола Навального.

"Я б могла зараз назвати і більше питань, (про які говорила Путіну. – Ред.) які стосуються прав людини в Росії", - додала Меркель.

Нагадаємо, у березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Владіміра Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система у Російській Федерації загалом, побудована за роки перебування Путіна на найвищих посадах.

Теми: МеркельПутін


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