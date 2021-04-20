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Меркель заверила, что критикует Путина в личных разговорах

Вторник, 20 апреля 2021, 12:27

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказалась отвечать, считает ли российского президента убийцей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.

Украинский депутат Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить "да" или "нет" на вопрос, считает ли она убийцей Владимира Путина.

"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", - сказала Меркель.

Она привела пример, что среди таких тем - нарушение прав человека в России, в частности, ситуация вокруг Навального.

"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, (о которых говорила Путину. - Ред.), которые касаются прав человека в России", - добавила Меркель.

Напомним, в мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает Владимира Путина убийцей.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

Темы: МеркельПутин


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