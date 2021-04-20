Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель заверила, что критикует Путина в личных разговорах

Вторник, 20 апреля 2021, 12:27
Меркель заверила, что критикует Путина в личных разговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказалась отвечать, считает ли российского президента убийцей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.

Украинский депутат Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить "да" или "нет" на вопрос, считает ли она убийцей Владимира Путина.

"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", - сказала Меркель.

Она привела пример, что среди таких тем - нарушение прав человека в России, в частности, ситуация вокруг Навального.

"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, (о которых говорила Путину. - Ред.), которые касаются прав человека в России", - добавила Меркель.

Напомним, в мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает Владимира Путина убийцей.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: