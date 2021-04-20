Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці матимуть два довгих вікенди у травні

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:28
Українці матимуть два довгих вікенди у травні
Levitate

На початку травня українці матимуть два довгих вікенди у зв'язку з Днем праці, Великоднем і Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: календар свят

Деталі: Цього року християни східного обряду святкують Великдень 2 травня. 

Оскільки День праці (1 травня) і Великдень (2 травня) у 2021 році припадають на суботу та неділю, то вихідні дні переносяться на понеділок і вівторок, тож українці відпочиватимуть чотири дні з 1 до 4 травня.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня, цього року також припадає на неділю, тому вихідні триватимуть три дні з 8 до 10 травня.

 

Нагадаємо: Католики цього року відзначали Великдень 4 квітня, але додаткових вихідних днів не було (на відміну, від Різдва за григоріанським календарем). Дати святкування Великодня у католиків і православних щороку різні, залежно від дати, з якої рахується перший весняний повний місяць.

"Українська правда" в Threads

Теми: святкування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
святкування
Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят
Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
У Латвії – позачерговий вихідний через призове місце на чемпіонаті світу з хокею
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: