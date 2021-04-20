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Українці матимуть два довгих вікенди у травні

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:28
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На початку травня українці матимуть два довгих вікенди у зв'язку з Днем праці, Великоднем і Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: календар свят

Деталі: Цього року християни східного обряду святкують Великдень 2 травня. 

Оскільки День праці (1 травня) і Великдень (2 травня) у 2021 році припадають на суботу та неділю, то вихідні дні переносяться на понеділок і вівторок, тож українці відпочиватимуть чотири дні з 1 до 4 травня.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня, цього року також припадає на неділю, тому вихідні триватимуть з 8 до 10 травня.

 

Нагадаємо: Католики цього року відзначали Великдень 4 квітня, але додаткових вихідних днів не було (на відміну, від Різдва за григоріанським календарем). Дати святкування Великодня у католиків і православних щороку різні, залежно від дати, з якої рахується перший весняний повний місяць.

Теми: святкування


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