У украинцев будет два длинных уикенда в мае

В начале мая украинцы будут иметь два длинных уикенда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: календарь праздников

Детали: В этом году христиане восточного обряда празднуют Пасху 2 мая.

Поскольку День труда (1 мая) и Пасха (2 мая) в 2021 году приходятся на субботу и воскресенье, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, и украинцы будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, в этом году также приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся три дня с 8 по 10 мая.

Напомним: Католики в этом году отмечали Пасху 4 апреля, но дополнительных выходных дней не было (в отличие, от Рождества по григорианскому календарю). Даты празднования Пасхи у католиков и православных каждый год разные, в зависимости от даты, с которой считается первый весенний полный месяц.