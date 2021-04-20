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У украинцев будет два длинных уикенда в мае

Вторник, 20 апреля 2021, 12:28
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В начале мая украинцы будут иметь два длинных уикенда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: календарь праздников

Детали: В этом году христиане восточного обряда празднуют Пасху 2 мая.

Поскольку День труда (1 мая) и Пасха (2 мая) в 2021 году приходятся на субботу и воскресенье, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, и украинцы будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, в этом году также приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 8 по 10 мая.

 

Напомним: Католики в этом году отмечали Пасху 4 апреля, но дополнительных выходных дней не было (в отличие, от Рождества по григорианскому календарю). Даты празднования Пасхи у католиков и православных каждый год разные, в зависимости от даты, с которой считается первый весенний полный месяц.

Темы: празднования


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