Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Мандрівка у Францію" за 300 євро: прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:41

Українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами Франції припинили функціонування каналу торгівлі людьми.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Заходи з викриття причетних осіб та блокування цього каналу тривали з осені 2020 року.

Правоохоронцям вдалось розкрити всю схему здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми та заволодіння коштами шахрайським методом, визначити роль та місце кожного з причетних осіб у схемі та одночасного затримати фігурантів у різних містах та країнах.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки як на території Україна так і у Франції. У домоволодіннях злочинців виявили низку паспортних документів, сім-карти різних операторів, банківські карти, зброю та наркотичні речовини.

Загалом було проведено майже 50 обшуків та затримано 8 фігурантів кримінальної справи. В ході проведення оперативних заходів силовики з’ясували, що група осіб на території України підбирали та вербували осіб з низьким соціальним рівнем життя, здебільшого ромів.

Злочинці пропонували жертвам так звану "мандрівку Європою", за що останні мали ще й отримати по 200-300 євро кожен. Про умови та кінцевий результат такого турне звичайно ж не розповідали.

По прибуттю до кінцевої країни подорожі, якою виявилась Республіка Франція, зловмисники відбирали у мандрівників документи, та погрожували створенням "проблем" з місцевими правоохоронними органами.

Єдиною умовою для повернення "заручників" додому було оформлення на території Франції статусу "біженця". Після здійснення таких дій, особам нараховувалась соціальна компенсація в розмірі 300 євро на місяць, протягом дев’яти місяців.

Використовуючи становище жертв, зловмисники отримували на руки банківські картки та кошти, які надходили на рахунки, після чого, повертали осіб в Україну.

Наразі тривають подальші слідчі дії. Попередньо відомо, що жертвами аферистів стали більше 100 осіб.

Додатково: Викриття групи злочинців відбулося в результаті комплексу заходів, проведених співробітниками Держприкордонслужби спільно зі співробітниками міграційної поліції,  УКР, СУ ГУНП в Одеській області та за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

фото, відео"Слуга народу" поїхав знайомитися до Лукашенка

В ЄС уточнили, скільки військ Росія стягнула до кордонів України

Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони

"Родинна компанія" Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт

Нова посол України вирушила до США

Усі новини...
Прикордонна служба
Росіянин за хабар намагався потрапити до України
В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукує Німеччина
Біля кордону з Румунією виявили тіло українського прикордонника з кульовим пораненням
Останні новини
13:02
100 мільйонів доларів від МБРР: малий і середній бізнес може отримати пільгове кредитування
12:50
Поранення дитини у шкільному тирі: куля прошила мозок, стан вкрай важкий
12:47
В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах
12:41
фото, відео"Мандрівка у Францію" за 300 євро: прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми
12:39
Приватбанк призначив двох топменеджерів
12:35
Жінці, яка використовувала 12-річну доньку для жебракування, повідомили про підозру
12:30
"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка
12:28
Українці матимуть два довгих вікенди у травні
12:27
Меркель запевнила, що критикує Путіна в особистих розмовах
12:07
НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків – Шевченко
Усі новини...