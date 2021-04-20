"Мандрівка у Францію" за 300 євро: прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми

Українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами Франції припинили функціонування каналу торгівлі людьми.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Заходи з викриття причетних осіб та блокування цього каналу тривали з осені 2020 року.

Правоохоронцям вдалось розкрити всю схему здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми та заволодіння коштами шахрайським методом, визначити роль та місце кожного з причетних осіб у схемі та одночасного затримати фігурантів у різних містах та країнах.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки як на території Україна так і у Франції. У домоволодіннях злочинців виявили низку паспортних документів, сім-карти різних операторів, банківські карти, зброю та наркотичні речовини.

Загалом було проведено майже 50 обшуків та затримано 8 фігурантів кримінальної справи. В ході проведення оперативних заходів силовики з’ясували, що група осіб на території України підбирали та вербували осіб з низьким соціальним рівнем життя, здебільшого ромів.

Злочинці пропонували жертвам так звану "мандрівку Європою", за що останні мали ще й отримати по 200-300 євро кожен. Про умови та кінцевий результат такого турне звичайно ж не розповідали.

По прибуттю до кінцевої країни подорожі, якою виявилась Республіка Франція, зловмисники відбирали у мандрівників документи, та погрожували створенням "проблем" з місцевими правоохоронними органами.

Єдиною умовою для повернення "заручників" додому було оформлення на території Франції статусу "біженця". Після здійснення таких дій, особам нараховувалась соціальна компенсація в розмірі 300 євро на місяць, протягом дев’яти місяців.

Використовуючи становище жертв, зловмисники отримували на руки банківські картки та кошти, які надходили на рахунки, після чого, повертали осіб в Україну.

Наразі тривають подальші слідчі дії. Попередньо відомо, що жертвами аферистів стали більше 100 осіб.

Додатково: Викриття групи злочинців відбулося в результаті комплексу заходів, проведених співробітниками Держприкордонслужби спільно зі співробітниками міграційної поліції, УКР, СУ ГУНП в Одеській області та за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.