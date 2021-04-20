"Путешествие во Францию" за 300 евро: пограничники ликвидировали канал торговли людьми

Украинские правоохранители в сотрудничестве с правоохранительными органами Франции прекратили функционирование канала торговли людьми.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мероприятия по разоблачению причастных лиц и блокированию этого канала продолжались с осени 2020 года.

Правоохранителям удалось раскрыть всю схему осуществления противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми и завладения средствами мошенническим методом, определить роль и место каждого из причастных лиц в схеме и одновременного задержать фигурантов в разных городах и странах.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски как на территории Украины, так и во Франции. В домовладениях преступников обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. В ходе проведения оперативных мероприятий силовики выяснили, что группа лиц на территории Украины подбирали и вербовали лиц с низким социальным уровнем жизни, в основном ромов.

Преступники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе", за что последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. Об условиях и конечном результате такого турне конечно же не рассказывали.

По прибытию во Францию злоумышленники отбирали у путешественников документы, и угрожали созданием "проблем" с местными правоохранительными органами.

Единственным условием для возвращения "заложников" домой было оформление на территории Франции статуса "беженца". После осуществления таких действий, лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев.

Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали людей в Украину.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия. Предварительно известно, что жертвами аферистов стали более 100 человек.

Дополнительно: Разоблачение группы преступников произошло в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы совместно с сотрудниками миграционной полиции, УКР, СУ ГУНП в Одесской области и при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.