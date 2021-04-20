Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Путешествие во Францию" за 300 евро: пограничники ликвидировали канал торговли людьми

Вторник, 20 апреля 2021, 12:41

Украинские правоохранители в сотрудничестве с правоохранительными органами Франции прекратили функционирование канала торговли людьми.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мероприятия по разоблачению причастных лиц и блокированию этого канала продолжались с осени 2020 года.

Правоохранителям удалось раскрыть всю схему осуществления противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми и завладения средствами мошенническим методом, определить роль и место каждого из причастных лиц в схеме и одновременного задержать фигурантов в разных городах и странах.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски как на территории Украины, так и во Франции. В домовладениях преступников обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. В ходе проведения оперативных мероприятий силовики выяснили, что группа лиц на территории Украины подбирали и вербовали лиц с низким социальным уровнем жизни, в основном ромов.

Преступники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе", за что последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. Об условиях и конечном результате такого турне конечно же не рассказывали.

По прибытию во Францию злоумышленники отбирали у путешественников документы, и угрожали созданием "проблем" с местными правоохранительными органами.

Единственным условием для возвращения "заложников" домой было оформление на территории Франции статуса "беженца". После осуществления таких действий, лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев.

Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали людей в Украину.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия. Предварительно известно, что жертвами аферистов стали более 100 человек.

Дополнительно: Разоблачение группы преступников произошло в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы совместно с сотрудниками миграционной полиции, УКР, СУ ГУНП в Одесской области и при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаФранция


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

фото, видео"Слуга народа" поехал знакомиться к Лукашенко

В ЕС уточнили, сколько войск Россия стянула к границам Украины

Степанов: Украина прошла пик заболеваемости, но есть тяжелые регионы

"Семейная компания" Дубневича имела 200 кг золота, которое не попало под арест

Новая посол Украины отправилась в США

Все новости...
Пограничная служба
Россиянин за взятку пытался попасть в Украину
В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия
У границы с Румынией обнаружили тело украинского пограничника с пулевым ранением
Последние новости
12:50
Ранение ребенка в школьном тире: пуля прошила мозг, состояние крайне тяжелое
12:47
В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах
12:41
фото, видео"Путешествие во Францию" за 300 евро: пограничники ликвидировали канал торговли людьми
12:39
Приватбанк назначил двух топ-менеджеров
12:35
Женщине, которая использовала 12-летнюю дочь для попрошайничества, сообщили о подозрении
12:30
"Слуга народа" будет требовать объяснений от своего нардепа из-за визита к Лукашенко
12:28
У украинцев будет два длинных уикенда в мае
12:27
Меркель заверила, что критикует Путина в личных разговорах
12:07
НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков – Шевченко
12:00
В Украину идет похолодание, на западе возможен снег
Все новости...