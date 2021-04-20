Поранення дитини у шкільному тирі: куля прошила мозок, стан вкрай важкий

14-річного дев'ятикласника, який отримав поранення у тирі дитячо-юнацької спортивної школи №2 у Черкасах, прооперували, його стан украй важкий.

Джерело: місцевий сайт "Вичерпно" з посиланням на головного лікаря Черкаської обласної дитячої лікарні Миколу Кондрацького

Пряма мова: "Операція пройшла нормально, але фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір знаходиться в правій височній області, а вихідний — в лівій".

Деталі: За словами лікаря, кулю вдалося дістати з голови. Зараз хлопець перебуває в комі, його тиск – нестабільний, існує велика загроза життю дитини.

Лікарі продовжують боротися за життя 14-річного учня, але жодних прогнозів наразі не дають.

Тренера, який проводив заняття у тирі дитячо-юнацької школи №2, де підліток отримав вогнепальне поранення голови, – відсторонили.

За словами речниці Нацполіції Черкаської області Зої Вовк, тренер в тирі перебував, однак коли та як стався постріл, за його словами, він не бачив.

Наразі тренера (а також директора школи, та інших осіб, які на той час могли бути поруч або всередині тиру) опитують.

На момент, коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам.

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