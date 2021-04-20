Ранение ребенка в школьном тире: пуля прошила мозг, состояние крайне тяжелое

14-летнего девятиклассника, который получил ранение в тире детско-юношеской спортивной школы №2 в Черкассах, прооперировали, его состояние крайне тяжелое.

Источник: местный сайт "Вичерпно" со ссылкой на главного врача Черкасской областной детской больницы Николая Кондрацкого

Прямая речь: "Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла на вылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходное – в левой".

Детали: По словам врача, пулю удалось достать из головы. Сейчас мальчик находится в коме, его давление – нестабильное, существует большая угроза жизни ребенка.

Врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего ученика, но никаких прогнозов пока не дают.

Тренера, который проводил занятие в тире детско-юношеской школы №2, где подросток получил огнестрельное ранение головы, – отстранили.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Черкасской области Зои Вовк, тренер в тире находился, однако, когда и как произошел выстрел, по его словам, он не видел.

Сейчас тренера (а также директора школы и других лиц, которые в то время могли быть рядом или внутри тира) опрашивают.

На момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам.

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