В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

У Парламентській асамблеї Ради Європи вказують Росії на зрив мирних зусиль із урегулювання ситуації на сході України та закликають припинити військові провокації й ескалацію.

Про це йдеться у заяві, поширеній неформальною групою ПАРЄ "Балтік+", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Останніми кроками, зокрема, нещодавньою відмовою від поновлення зобов’язань щодо припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України.

Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, водночас постійно звинувачуючи Україну та заперечуючи свою причетність до Донбасу", - йдеться у заяві, яка залишається відкритою до підписання.

Парламентарії висловлюють "серйозну стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угрупувань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням та концентрацією надмірних військових сил у безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові".

"Все це підриває загальну стабільність і безпеку на нашому континенті", - йдеться у документі.

Парламентарії закликають РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки та почати деескалацію ситуації, а також розвіяти всі занепокоєння, будучи повністю прозорою та надаючи інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.

Підписанти заяви вітають Україну за її непохитну відданість політичному вирішенню російсько-українського конфлікту та за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.

Як повідомлялося, у Страсбурзі почалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, українська делегація бере у ній участь фізично.

"Балтік+" – неформальна група у складі декількох національних делегацій, створена в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення до складу Асамблеї російської делегації. До "Балтік+" приєдналися Україна, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, а також окремі парламентарії з інших делегацій. Група відкрита до розширення.