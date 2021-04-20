В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

В Парламентской ассамблее Совета Европы указывают России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призывают прекратить военные провокации и эскалацию.

Об этом говорится в заявлении, распространенном неформальной группой ПАСЕ "Балтик +", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Последними шагами, в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины.

Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, одновременно постоянно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу", - говорится в заявлении, которое открыто для подписания.

Парламентарии выражают "серьезную обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Российской Федерацией группировок, ростом количества жертв и особенно постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове".

"Все это подрывает стабильность и безопасность на нашем континенте", - говорится в документе.

Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию, а также развеять все беспокойства, будучи полностью прозрачной и предоставляя информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.

Подписанты заявления приветствуют Украину за ее непреклонную преданность политическому решению российско-украинского конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, в Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация принимает в ней участие физически.

"Балтик +" - неформальная группа в составе нескольких национальных делегаций, созданная в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение в состав Ассамблеи российской делегации. К "Балтик +" присоединились Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, а также отдельные парламентарии из других делегаций. Группа открыта к расширению.