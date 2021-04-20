Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

Вторник, 20 апреля 2021, 13:44

В Парламентской ассамблее Совета Европы указывают России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призывают прекратить военные провокации и эскалацию.

Об этом говорится в заявлении, распространенном неформальной группой ПАСЕ "Балтик +", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Последними шагами, в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины.

Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, одновременно постоянно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу", - говорится в заявлении, которое открыто для подписания.

Парламентарии выражают "серьезную обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Российской Федерацией группировок, ростом количества жертв и особенно постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам, а также на незаконно аннексированном Крымском полуострове".

"Все это подрывает стабильность и безопасность на нашем континенте", - говорится в документе.

Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию, а также развеять все беспокойства, будучи полностью прозрачной и предоставляя информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.

Подписанты заявления приветствуют Украину за ее непреклонную преданность политическому решению российско-украинского конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, в Страсбурге началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация принимает в ней участие физически.

"Балтик +" - неформальная группа в составе нескольких национальных делегаций, созданная в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение в состав Ассамблеи российской делегации. К "Балтик +" присоединились Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, а также отдельные парламентарии из других делегаций. Группа открыта к расширению.

Темы: ДонбассЕСПАСЕДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах

"Слуга народа" будет требовать объяснений от своего нардепа из-за визита к Лукашенко

РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

фото, видео"Слуга народа" поехал знакомиться к Лукашенко

В ЕС уточнили, сколько войск Россия стянула к границам Украины

Степанов: Украина прошла пик заболеваемости, но есть тяжелые регионы

Все новости...
Донбасс
О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили "без лишних эмоций" – Резников
Оккупанты били из ПТРК возле Южного
Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу
Последние новости
13:54
Чехия на фоне дипломатической войны с РФ больше не рассматривает покупку "Спутник V"
13:47
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы
13:44
В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе
13:39
Facebook анонсировал запуск своего аналога Clubhouse
13:32
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
13:16
В России обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив
13:02
100 млн долларов от МБРР: Малый и средний бизнес может получить льготное кредитование
12:50
Ранение ребенка в школьном тире: пуля прошила мозг, состояние крайне тяжелое
12:47
В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах
12:41
фото, видео"Путешествие во Францию" за 300 евро: пограничники ликвидировали канал торговли людьми
Все новости...