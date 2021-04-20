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Чехія на тлі дипломатичної війни з РФ більше не розглядає купівлю "Спутника V"

Вівторок, 20 квітня 2021, 13:54

Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив віцепрем’єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ Ян Гамачек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Lidove Noviny.

Колишній міністр охорони здоров’я, а нині радник президента Роман Примула раніше заявив CNN Prima News, що використання "Спутника V" у Чехії наразі не на часі.

"Я погоджуюсь з професором у цьому. Наш єдиний шлях - зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками", - сказав Гамачек.

Варто зазначити, що ще тиждень тому Гамачек планував поїздку до РФ. У Москві він хотів домовитись про можливі поставки російської вакцини "Спутник V" після її затвердження Європейським агентством з лікарських засобів, однак скасував поїздку.

Прем’єр Андрей Бабіш при цьому  неодноразово заявляв, що не згоден з поїздкою. Він порадив Гамачеку не їхати до Москви, бо зараз не час для цього.

За його словами, Чехія може отримати майже 300 000 доз російської вакцини майже відразу, але чекає на затвердження ЄС.

Як повідомлялося, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу. 

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ



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