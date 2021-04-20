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Чехия на фоне дипломатической войны с РФ больше не рассматривает покупку "Спутник V"

Вторник, 20 апреля 2021, 13:54

Чехия больше не обсуждает возможную покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил вице-премьер Чехии, глава МВД и и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Lidove Noviny.

Бывший министр здравоохранения, а ныне советник президента Роман Примула ранее заявил CNN Prima News, что для использования "Спутник V" в Чехии пока не время.

"Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь - сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками", - сказал Гамачек.

Стоит отметить, что еще неделю назад Гамачек планировал поездку в РФ. В Москве он хотел договориться о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам, однако отменил поездку.

Премьер Андрей Бабиш при этом неоднократно заявлял, что не согласен с поездкой. Он посоветовал Гамачеку не ехать в Москву, потому что сейчас не время для этого.

По его словам, Чехия может получить почти 300 000 доз российской вакцины почти сразу, но ждет утверждения ЕС.

Как сообщалось, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.



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