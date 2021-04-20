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Росія оголосила персонами нон грата двох дипломатів Болгарії

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:27
Росія оголосила персонами нон грата двох дипломатів Болгарії

Росія висилає двох болгарських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Софії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"20 квітня посол Болгарії А. Кристін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Н. Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Ч. Хрістозова", - йдеться у заяві.

Болгарським дипломатам наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин.

"Даний захід є відповіддю на ухвалене в березні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії", - пояснили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 22 березня МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата двох російських дипломатів.

18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБолгарія
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