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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Болгарии

Вторник, 20 апреля 2021, 14:27

Россия высылает двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Софии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

"20 апреля посол Болгарии А. Кристин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова", - говорится в заявлении.

Болгарским дипломатам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata двух сотрудников посольства России в Софии", - пояснили в МИД РФ.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.

18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не являются россиянами.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.

Темы: РосcияБолгария


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