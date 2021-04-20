Одна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ

У Чернівецькій області, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, стрімко знижується епідемічна небезпека, тому незабаром регіон вийде з так званої червоної зони.

Джерело: Центр громадського здоров'я у Telegram

Дослівно: "Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з "червоної" зони карантинних обмежень через значне зниження епіднебезпеки поширення COVID-19".

Деталі: Крім того, додають в ЦГЗ, стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Чернівецькій області лише один показник перевищує норму – це рівень госпіталізацій. Станом на 19 квітня він складав 62,8 на 100 тисяч населення при нормі в 60. Днем раніше, 18 квітня, рівень госпіталізацій на Буковині становив 64,5 на 100 тисяч населення. Тобто спостерігається його зниження.

Наразі "червона" зона карантинних обмежень діє у 12 регіонах України та Києві, "жовта" — у 3, решта – "помаранчеві".