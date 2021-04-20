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Одна из самых проблемных областей вскоре выйдет из "красной" COVID-зоны – Минздрав

Вторник, 20 апреля 2021, 14:26
Одна из самых проблемных областей вскоре выйдет из красной COVID-зоны – Минздрав

В Черновицкой области, где всегда была сложная ситуация с распространением коронавируса, стремительно снижается эпидемическая опасность, поэтому вскоре регион выйдет из так называемой красной зоны.

Источник: Центр общественного здоровья в Telegram

Дословно: "Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидопасности распространения COVID-19".

Детали: Кроме того, добавляют в ЦОС, стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.

 

Согласно данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Черновицкой области только один показатель превышает норму - это уровень госпитализаций. По состоянию на 19 апреля он составлял 62,8 на 100 тысяч населения при норме в 60. Днем ранее, 18 апреля, уровень госпитализаций на Буковине составлял 64,5 на 100 тысяч. То есть наблюдается его снижение.

На данный момент "красная" зона карантина действует в 12 регионах Украины и в Киеве, "желтая" - в 3 областях, остальная территория - "оранжевая".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Черновицкая областькоронавирусCovid-2019карантин
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