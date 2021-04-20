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Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:53
Фото з Twitter ЄП

Греція визнає російську вакцину "Спутник V" у своєму свідоцтві про вакцинацію, що спростить російським туристам поїздки та літню відпустку в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Під час візиту в Москву міністр туризму Греції Харіс Теохаріс запевнив, що національний комітет Греції по вакцинації включить російську вакцину як еквівалент європейської вакцини для подорожей.

"Отже, немає ніяких проблем з тим, щоб громадяни Росії, які пройшли вакцинацію, приїхали без проходження процедури скринінгу і додаткових аналізів", - сказав Теохаріс.

У правилах ЄС щодо цифрового сертифіката, які повинні бути прийняті найближчим часом, не визнаються вакцини, не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Однак вони досить гнучкі, щоб дозволити країнам-членам ЄС визнавати ці вакцини, такі як "Спутник V", на двосторонньому рівні.

Грецькі політики недавно сперечалися через російську вакцину. Лідер основної опозиційної партії "СИРІЗА" Алексіс Ципрас закликав прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса наслідувати приклад інших країн-членів ЄС, які замовили російську вакцину.

Прем'єр негативно відреагував на пропозицію Ципраса, виступивши проти будь-яких переговорів про покупку поза рамками ЄС. Він також додав, що у Росії немає необхідної кількості вакцин.

Туризм є ключовим елементом грецької економіки, оскільки він виробляє п'яту частину ВВП країни і створює тисячі сезонних робочих місць в рік. Наприклад, в 2019 році Грецію відвідала рекордна кількість людей – близько 31,3 мільйона осіб.

Працівники туризму будуть вакциновані відразу після вразливих груп, щоб вони були готові до літнього сезону. Більш того, їм часто будуть пропонувати безкоштовні тести для самоперевірки до вакцинації.

Очікується, що Греція буде повністю відкрита з 14 травня, в тому числі для туристів з України.

Теми: ГреціяРосіявакцинаціякоронавірустуризм


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