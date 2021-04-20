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Греция признает "Спутник V" в своих паспортах вакцинации для туристов

Вторник, 20 апреля 2021, 14:53
Фото с Twitter ЕП

Греция признает российскую вакцину "Спутник V" в своем свидетельстве о вакцинации, что упростит российским туристам поездки и летний отпуск в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во время визита в Москву министр туризма Греции Харис Теохарис заверил, что национальный комитет Греции по вакцинации хочет включить российскую вакцину как эквивалент европейской вакцины для путешествий.

"Нет никаких проблем с тем, чтобы граждане России, прошедшие вакцинацию, приехали без прохождения процедуры скрининга и дополнительных анализов", - сказал Теохарис.

В правилах ЕС по цифровому сертификату, которые должны быть приняты в ближайшее время, не признаются вакцины, не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Однако они достаточно гибкие, чтобы позволить странам-членам ЕС признавать эти вакцины, такие как "Спутник V", на двустороннем уровне.

Греческие политики недавно спорили из-за российской вакцины. Лидер основной оппозиционной партии "СИРИЗА" Алексис Ципрас призвал премьер-министра Кириакоса Мицотакиса последовать примеру других стран-членов ЕС, заказавших российскую вакцину.

Премьер негативно отреагировал на предложение Ципраса, выступив против любых переговоров о покупке вне рамок ЕС. Он также добавил, что в России нет необходимого количества вакцин.

Туризм является ключевым элементом греческой экономики, поскольку он обеспечивает пятую часть ВВП страны и создает тысячи сезонных рабочих мест в год. Например, в 2019 году Грецию посетило рекордное количество людей – около 31,3 миллиона человек.

Работники сферы туризма будут вакцинированы сразу после уязвимых групп, чтобы они были готовы к летнему сезону. Более того, им часто будут предлагать бесплатные тесты для самопроверки к вакцинации.

Ожидается, что Греция будет полностью открыта с 14 мая, в том числе для туристов из Украины.

Темы: ГрецияРосcиявакцинациякоронавирустуризм


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