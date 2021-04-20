Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Болгарський торговець зброєю заперечив зв'язок із вибухом у Чехії: нічого Україні не продавав

Вівторок, 20 квітня 2021, 15:26
Фото з Twitter ЄП

Болгарський торговець зброєю і виробник зброї Еміліан Гебрев офіційно заперечує будь-який зв'язок з вибухами на військових складах в Чехії в 2014 році.

Про це йдеться в заяві компанії EMKO, зробленій від імені Гебрева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з офіційною заявою, бізнесмен ніколи не експортував в Україну боєприпаси, вироблені в Чехії, і планів на такі угоди не було.

"Твердження, що боєприпаси, знищені в результаті теракту в Чехії в 2014 році, призначалися для реекспорту EMKO в Україні, не відповідають дійсності. Більш того, EMKO ніколи не експортувала в Україну боєприпаси з Чехії. Ми можемо довести це документами", - заявила EMKO, додавши, що військовий експорт Болгарії в Україну "дуже незначний, якщо взагалі є".

"EMКO підтверджує свою готовність співпрацювати зі слідчими органами Чеської Республіки та інших союзних країн для встановлення істини у цій справі. EMKO готова співпрацювати зі слідчими органами Болгарії, якщо вони проявлять інтерес", - йдеться в повідомленні.

Компанія Гебрева також зазначила, що зроблені досі припущення про вибухи в Чехії в 2014 році містять "низку суперечностей і навіть взаємосуперечливих заяв".

Більш того, компанія Гебрева стверджує, що до вибуху в Болгарії та отруєння "Новічком" у Великій Британії в 2018 році причетна російська розвідка.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок". Серед них був російський шпигун Денис Сергєєв, який нібито подорожував під вигаданим ім'ям Сергія Федотова і, як з'ясувалося, мав зв'язок зі справою Сергєя Скрипаля.

Як повідомлялося, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу. 

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

Теми: ЧехіяБолгарія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах

"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка

РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

Усі новини...
Чехія
В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах
Прем’єр Чехії не вважає "актом держтероризму" вибухи, через які вислали дипломатів РФ
18 дипломатів РФ залишили Чехію через причетність до організації вибуху складу зі зброєю
Останні новини
16:04
Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв
15:42
відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
15:42
відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом
15:41
ФОПи з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати по 8 тисяч
15:26
Болгарський торговець зброєю заперечив зв'язок із вибухом у Чехії: нічого Україні не продавав
15:24
Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на "військову службу" – розвідка
15:17
Деякі БАДи та вітаміни потенційно можуть знизити ризик зараження COVID-19 – дослідження
15:06
Путінський омбудсмен відмовився відвідувати Навального: "Побачу хвору людину і що?"
14:53
Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів
14:50
У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом
Усі новини...