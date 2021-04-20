Болгарський торговець зброєю заперечив зв'язок із вибухом у Чехії: нічого Україні не продавав

Болгарський торговець зброєю і виробник зброї Еміліан Гебрев офіційно заперечує будь-який зв'язок з вибухами на військових складах в Чехії в 2014 році.

Про це йдеться в заяві компанії EMKO, зробленій від імені Гебрева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з офіційною заявою, бізнесмен ніколи не експортував в Україну боєприпаси, вироблені в Чехії, і планів на такі угоди не було.

"Твердження, що боєприпаси, знищені в результаті теракту в Чехії в 2014 році, призначалися для реекспорту EMKO в Україні, не відповідають дійсності. Більш того, EMKO ніколи не експортувала в Україну боєприпаси з Чехії. Ми можемо довести це документами", - заявила EMKO, додавши, що військовий експорт Болгарії в Україну "дуже незначний, якщо взагалі є".

"EMКO підтверджує свою готовність співпрацювати зі слідчими органами Чеської Республіки та інших союзних країн для встановлення істини у цій справі. EMKO готова співпрацювати зі слідчими органами Болгарії, якщо вони проявлять інтерес", - йдеться в повідомленні.

Компанія Гебрева також зазначила, що зроблені досі припущення про вибухи в Чехії в 2014 році містять "низку суперечностей і навіть взаємосуперечливих заяв".

Більш того, компанія Гебрева стверджує, що до вибуху в Болгарії та отруєння "Новічком" у Великій Британії в 2018 році причетна російська розвідка.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок". Серед них був російський шпигун Денис Сергєєв, який нібито подорожував під вигаданим ім'ям Сергія Федотова і, як з'ясувалося, мав зв'язок зі справою Сергєя Скрипаля.

Як повідомлялося, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

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