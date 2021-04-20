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Болгарский торговец оружием опроверг связь со взрывом в Чехии: ничего Украине не продавал

Вторник, 20 апреля 2021, 15:26
Болгарский торговец оружием опроверг связь со взрывом в Чехии: ничего Украине не продавал
Фото с Twitter ЕП

Болгарский торговец оружием и производитель оружия Эмилиан Гебрев официально отрицает какую-либо связь со взрывами на военных складах в Чехии в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении компании EMKO, сделанном от имени Гебрева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно официальному заявлению, бизнесмен никогда не экспортировал в Украину боеприпасы, произведенные в Чехии, и планов на такие сделки у него не было.

"Утверждение о том, что боеприпасы, уничтоженные в результате теракта в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта EMKO в Украину, не соответствуют действительности. Более того, EMKO никогда не экспортировала в Украину боеприпасы из Чехии. Мы можем доказать это документами", - заявила EMKO, добавив, что военный экспорт Болгарии в Украину "очень незначительный, если вообще есть".

"EMКO подтверждает свою готовность сотрудничать со следственными органами Чешской Республики и других союзных стран для установления истины в этом деле. EMKO готова сотрудничать со следственными органами Болгарии, если они проявят интерес", - говорится в сообщении.

Компания Гебрева также отметила, что сделанные до сих пор предположения о взрывах в Чехии в 2014 году содержат "ряд противоречий и даже взаимопротиворечащих заявлений".

Более того, компания Гебрева утверждает, что к взрыву в Болгарии и отравлению "Новичком" в Великобритании в 2018 году причастна российская разведка.

Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на "Новичок". Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который якобы путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом Сергея Скрипаля.

Как сообщалось, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: ЧехияБолгария
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