Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

У вівторок під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи стався конфлікт між українським депутатом та президентом ПАРЄ Ріком Дамсом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався під час обговорення доволі рядового документа – доповіді за назвою "Бачення асамблеї щодо стратегічних пріоритетів Ради Європи".

На початку дебатів право виступу отримав український депутат Олексій Гончаренко (фракція ВР "Європейська солідарність"), якого уповноважила виступати політична група консерваторів. Він звернув увагу на те, що в документі відсутні згадки про збройні конфлікти між державами-членами РЄ.

– У звіті немає ані слова про територіальну цілісність, про суверенітет країн-членів, про мирне вирішення конфліктів, хоча у Європі тривають війни. Мені здається, що багато з нас про це забули. Я і взяв з собою цей прапор, погляньте на нього, – пояснював він, однак у цей момент його перебив президент ПАРЄ Рік Дамс.

– Пане Гончаренко, це не дозволено в асамблеї! – обірвав той виступ українського депутата.

– А в чому проблема? Це наш національний прапор, від військового, який воював за свободу та незалежність нашої держави і загинув, – заперечив Гончаренко.

– Це не дозволено жодній країні, – наполягав головуючий.

Парламентарі деякий час поговорили одночасно, перебиваючи один одного, Дамс двічі попросив Гончаренка замовчати, вимкнув його мікрофон, а потім – висунув вимогу, щоби Гончаренко вийшов з залу.

За підсумками суперечки президент ПАРЄ, не приховуючи роздратованості, пообіцяв ініціювати покарання українського депутата у регламентному комітеті.

"Це не вперше, коли ви, пане Гончаренко, зловживаєте правом слова... Це востаннє під час мого президентства, коли ви це робите. Я буду надзвичайно жорстким", - заявив Дамс.

Найближчими днями цей інцидент стане предметом розгляду регламентного комітету ПАРЄ. Варто зауважити, що регламент ПАРЄ не містить жодних заборон на демонстрацію національної символіки чи інших речей, і раніше через подібні дії, у тому числі з боку Гончаренка, не викликали подібної жорсткої реакції. Втім, президент Асамблеї справді має право зупиняти виступи депутатів, і те, що український парламентар не підкорився цій вказівці, може стати приводом для рішень стосовно нього.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком подій.