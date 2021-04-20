Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

Вівторок, 20 квітня 2021, 15:42
Гончаренка хочуть жорстко покарати у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
Скриншот з відео

У вівторок під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи стався конфлікт між українським депутатом та президентом ПАРЄ Ріком Дамсом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався під час обговорення доволі рядового документа – доповіді за назвою "Бачення асамблеї щодо стратегічних пріоритетів Ради Європи".

На початку дебатів право виступу отримав український депутат Олексій Гончаренко (фракція ВР  "Європейська солідарність"), якого уповноважила виступати політична група консерваторів. Він звернув увагу на те, що в документі відсутні згадки про збройні конфлікти між державами-членами РЄ.

У звіті немає ані слова про територіальну цілісність, про суверенітет країн-членів, про мирне вирішення конфліктів, хоча у Європі тривають війни. Мені здається, що багато з нас про це забули. Я і взяв з собою цей прапор, погляньте на нього, – пояснював він, однак у цей момент його перебив президент ПАРЄ Рік Дамс.

– Пане Гончаренко, це не дозволено в асамблеї! – обірвав той виступ українського депутата.

– А в чому проблема? Це наш національний прапор, від військового, який воював за свободу та незалежність нашої держави і загинув, – заперечив Гончаренко.

Це не дозволено жодній країні, – наполягав головуючий.

Парламентарі деякий час поговорили одночасно, перебиваючи один одного, Дамс двічі попросив Гончаренка замовчати, вимкнув його мікрофон, а потім – висунув вимогу, щоби Гончаренко вийшов з залу.

За підсумками суперечки президент ПАРЄ, не приховуючи роздратованості, пообіцяв ініціювати покарання українського депутата у регламентному комітеті.

"Це не вперше, коли ви, пане Гончаренко, зловживаєте правом слова... Це востаннє під час мого президентства, коли ви це робите. Я буду надзвичайно жорстким", - заявив Дамс.

Найближчими днями цей інцидент стане предметом розгляду регламентного комітету ПАРЄ. Варто зауважити, що регламент ПАРЄ не містить жодних заборон на демонстрацію національної символіки чи інших речей, і раніше через подібні дії, у тому числі з боку Гончаренка, не викликали подібної жорсткої реакції. Втім, президент Асамблеї справді має право зупиняти виступи депутатів, і те, що український парламентар не підкорився цій вказівці, може стати приводом для рішень стосовно нього.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком подій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄВерховна Радаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: