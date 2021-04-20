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Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины

Вторник, 20 апреля 2021, 15:42
Гончаренко хотят строго наказать в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины
Скриншот с видео

Во вторник на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы произошел конфликт между украинским депутатом и президентом ПАСЕ Риком Дамсом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел во время обсуждения довольно рядового документа - доклада под названием "Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы".

В начале дебатов право выступления получил украинский депутат Алексей Гончаренко (фракция ВР "Европейская солидарность"), которого уполномочила выступать политическая группа консерваторов. Он обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ.

- В отчете нет ни слова о территориальной целостности, о суверенитете стран-членов, о мирном разрешении конфликтов, хотя в Европе продолжаются войны. Мне кажется, что многие из нас об этом забыли. Я взял с собой этот флаг, посмотрите на него, - объяснял он, однако в этот момент его перебил президент ПАСЕ Рик Дамс.

- Господин Гончаренко, это не разрешено в ассамблее! - оборвал тот выступление украинского депутата.

- А в чем проблема? Это наш национальный флаг, от военного, который воевал за свободу и независимость нашего государства и погиб, - сказал Гончаренко.

- Это не разрешено ни одной стране, - настаивал председатель.

Парламентарии некоторое время говорили одновременно, перебивая друг друга, Дамс дважды попросил Гончаренко замолчать, выключил его микрофон, а затем - потребовал, чтобы Гончаренко вышел из зала.

По итогам спора президент ПАСЕ, не скрывая раздражения, пообещал инициировать наказание украинского депутата в регламентном комитете.

"Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, злоупотребляете правом слова... Это последний раз во время моего президентства, когда вы это делаете. Я буду чрезвычайно жестким", - заявил Дамс.

В ближайшие дни этот инцидент станет предметом рассмотрения регламентного комитета ПАСЕ. Стоит заметить, что регламент ПАСЕ не содержит никаких запретов на демонстрацию национальной символики или других вещей, до сих пор подобные действия, в том числе со стороны Гончаренко, не вызывали такой жесткой реакции. Впрочем, президент Ассамблеи действительно имеет право останавливать выступления депутатов, и то, что украинский парламентарий не подчинился этому указанию, может стать поводом для решений в отношении него.

"Европейская правда" будет следить за развитием событий.

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Темы: ПАСЕВерховная Радаскандал
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