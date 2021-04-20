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Франція хоче першою в ЄС запустити ковідні цифрові паспорти для подорожей

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:27
Франція хоче першою в ЄС запустити ковідні цифрові паспорти для подорожей

Франція хоче бути першою країною-членом ЄС, яка запровадила паспорти вакцинації для подорожей -  перший приклад цифрового зеленого сертифіката, який Європейська комісія хоче розповсюдити по всьому блоку до середини червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Минулого літа було повне безладдя, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах", - сказав у вівторок французький міністр у справах Європи Франції Клеман Бон.

"Цього літа я сподіваюся, що ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості та цифровій сертифікації", - зазначив він.

Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів людей, він був оновлений для включення негативних ПЛР- та антиген-тестів. До кінця місяця додаток буде оновлений, щоб включити сертифікати про щеплення, заявив у понеділок міністр з питань цифрових технологій Франції Седрік О.

Єврокомісія хоче розробити свій план цифрового зеленого сертифіката до червня.

Французький додаток буде випробувано на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці цього тижня, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів. Уряд Франції сподівається протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Як повідомлялося, посли ЄС погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо запуску цифрового зеленого сертифіката для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Теми: ФранціяЄСпаспорткоронавірусCovid-2019
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