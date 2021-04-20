Франция хочет первой в ЕС запустить ковидные цифровые паспорта для путешествий

Франция хочет быть первой страной-членом ЕС, которая введет паспорта вакцинации для путешествий - первый пример цифрового зеленого сертификата, который Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Прошлым летом был полный беспорядок, потому что у нас были разные классификации, зоны риска, не были одинаковыми в разных странах", - сказал во вторник французский министр по делам Европы Франции Клеман Бон.

"Этим летом я надеюсь, что мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и цифровой сертификации", - отметил он.

Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов загрузили около 15 млн человек, он был обновлен для включения отрицательных ПЦР и антиген-тестов. К концу месяца приложение будет обновлен, чтобы включить сертификаты о прививках, заявил в понедельник министр по вопросам цифровых технологий Франции Седрик О.

Еврокомиссия хочет разработать свой план цифрового зеленого сертификата до июня.

Французское приложение будет испытано на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике на этой неделе, а затем на рейсах во французские иностранные департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Как сообщалось, послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.