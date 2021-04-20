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На хабарі затримали чиновника Державної міграційної служби

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:29

На отриманні 9 тисяч доларів США за сприяння в легалізації іноземців затримали посадовця Державної міграційної служби України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 19 квітня правоохоронці затримали начальника відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Республіки Ірак.

 
Дбр

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав грошові кошти у розмірі 9 тисяч доларів США за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Міграційна службахабарпрокуратура


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