На хабарі затримали чиновника Державної міграційної служби

На отриманні 9 тисяч доларів США за сприяння в легалізації іноземців затримали посадовця Державної міграційної служби України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 19 квітня правоохоронці затримали начальника відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Республіки Ірак.

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За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав грошові кошти у розмірі 9 тисяч доларів США за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.