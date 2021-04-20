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На взятке задержали чиновника Государственной миграционной службы

Вторник, 20 апреля 2021, 16:29
На взятке задержали чиновника Государственной миграционной службы

На получении 9 тысяч долларов США за содействие в легализации иностранцев задержан чиновник Государственной миграционной службы Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что 19 апреля правоохранители задержали начальника отдела Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве на получении неправомерной выгоды от гражданина Республики Ирак.

 
ГБР

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал денежные средства в размере 9000 долларов США за беспрепятственное оформление вида на жительство в Украине трем гражданкам Ливанской Республики.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Миграционная службавзяткапрокуратура
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