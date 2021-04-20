Головного інженера залізниці на Львівщині підозрюють у махінаціях

Правоохоронці повідомили про підозру головному інженеру Львівської залізниці, який під виглядом нових запчастин купував непридатні до використання.

Джерело: пресслужба Львівської обласної прокуратури

Деталі: Головному інженеру підрозділу регіональної філії "Львівська залізниця" повідомили підозру через махінації.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2019-2020 років група осіб за сприянням посадовців регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця", під виглядом нових запчастин до локомотивів закупляли вживану продукцію, непридатна до використання.

Через злочин державному підприємству заподіяли збитків на понад 500 тисяч грн.

Посадовцю повідомили про підозру заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах (ч.4 ст.191 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.