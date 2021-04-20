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Главного инженера железной дороги на Львовщине подозревают в махинациях

Вторник, 20 апреля 2021, 18:10

Правоохранители сообщили о подозрении главному инженеру Львовской железной дороги, который под видом новых запчастей покупал непригодные к использованию.

Источник: пресс-служба Львовской областной прокуратуры

Детали: Главному инженеру подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога" сообщили подозрение из-за махинаций.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц при содействии должностных лиц регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця", под видом новых запчастей к локомотивам закупали подержанную продукцию, которая непригодна к использованию.

Из-за преступления государственному предприятию причинили ущерб на более 500 тысяч грн.

Инженеру сообщили о подозрении в завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпрокуратура


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