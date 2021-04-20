Главного инженера железной дороги на Львовщине подозревают в махинациях
Правоохранители сообщили о подозрении главному инженеру Львовской железной дороги, который под видом новых запчастей покупал непригодные к использованию.
Источник: пресс-служба Львовской областной прокуратуры
Детали: Главному инженеру подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога" сообщили подозрение из-за махинаций.
Правоохранители установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц при содействии должностных лиц регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця", под видом новых запчастей к локомотивам закупали подержанную продукцию, которая непригодна к использованию.
Из-за преступления государственному предприятию причинили ущерб на более 500 тысяч грн.
Инженеру сообщили о подозрении в завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч.4 ст.191 УК).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.